خاص: على خطى باقي الإدارات .. “البوراوي” يعين مديراً جديداً للمشروعات

كشفت مصادر بقطاع الإتصالات حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تغيير مدير مكتب المشروعات بشركة ليبيانا المهندس “فتحي عون” وهو مهندس ذو خبرة وكفاءة بشهادة الجميع وتم تبديله بمهندس آخر عن طريق “البورواي يوسف البوراري” رئيس الشركة الجديد.

والجدير بالذكر أن كل هذه التغييرات لا يتم تعميمها على باقي فروع الشركة أو الإدارات في خوف غير مسبق من مجلس الاداره في التغييرات التي يقوم بها .

وبحسب المصادر فإن مكتب المشروعات هو المسئول على تنفيذ مشروعات تطوير الشبكة وتوسيعها واستلام المشروعات من الشركات الموردة ، كذلك مكتب المشروعات مسئول عن المشروعات الهندسية الأخرى بالشركة وبالتالي فوضع شخص غير ذي خبرة أو موالي لرئيس المجلس والمدير العام فإن كل المشروعات سيتم إستلامها بشكلها النهائي دون إبداء أي ملاحظات كون المُعين الجديد هو تابع للمدير العام ورئيس مجلس الإدارة “البوراري يوسف البوراوي” والذي يقوم بإقصاء موظفي الشركة وتعيين أصحاب الولاءات بحسب المصدر.

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