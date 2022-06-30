وزارة النفط: بيان صنع الله كان لإثارة البلبلة وتخوف الشعب من نفاذ الوقود

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان بخصوص معالجة رئيس مؤسسة النفط لأزمة المحروقات، حيث أشار “مصطفى صنع الله” في بيان على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأثنين 27 يونيو 2022م أنه لا يمكنه مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع القادمة، وكذلك عدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل.

كما أوضحت الوزارة بأن المراسلات التي بدأت بطلب المؤسسة الوطنية للنفط في 13-أبريل-2021م التمويل اللازم أو مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات، ومذكرة وزراة النفط والغاز المؤرخة 19-أبريل-2021م إلى رئاسة الحكومة وموافقة الحكومة الليبية عليها بتاريخ 21-أبريل-2021م والتي وافقت فيها على مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات وهي موافقة مفتوحة غير محددة، بالإضافة إلى ما أحالته وزارة المالية من تمويل للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا البند.

إلى جانب ما تقدم يتضح سوء الإدارة وأنه لا هدف لهذا البيان سوى إثارة البلبلة ووضع الشعب اللـيبي في وضع الخائف من نفاذ الوقود في الوقت الذي يجب أن يحاسب فيه مصطفى صنع الله على هذا الفعل وعلى العديد من التصرفات وبعضها يشكل جرائم اقتصادية وكوارث فنية لمكامن الحقول النفطية وتعسف ضد العديد من العاملين، وقد إتخذت وزارة النفط والغاز كل ما أُتيح لها قانوناً من إجراءات.













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