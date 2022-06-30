غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تنظم ندوة تعريفية حول المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية

قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس اليوم الخميس، بتنظيم ندوة تعريفية حول المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا التي تربطها بالغرفة اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي.

حيث تناولت الندوة أهداف المؤتمر الذي ستنظمه الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بطرابلس خلال الفترة من 11إلى 13 أكتوبر 2022م، تحت شعار “العلوم الطبية بين البحث والتطبيق”.

كما بين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر “أسامة كشادة” أن من أهداف المؤتمر الوصول إلى الجمع بين الكوادر الطبية والاكاديمية، وكذلك تعزيز التعاون بينهما في مختلف التخصصات على المستوى الوطني، والارتقاء بكفاءة العاملين في المجال الطبي والاكاديمي، والسعي لتحسين الخدمات الصحية،

إلى جانب دعم فرص التزود المعرفي والتميز العلمي من خلال ورش عمل متنوعة، والوقوف على العراقيل التي من شأنها التأثير السلبي على الخدمات اللائقة بالمواطنين، والتعرف على واقع وقيم وقوة البحث العلمي داخل المؤسسات العلمية والطبية، والدفع باتجاه بناء إستراتيجية علمية ووضع خطط مستقبلية للبحث العلمي داخل المؤسسات العلمية.

َومن جهة أخرى بين رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” إن الغرفة التي تضم نحو 80 ألف منتسب في مختلف التخصصات، بتنظيمها واحتضانها لهذه الندوة، وغيرها من الفعاليات، تسعى بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف التي من شأنها إحداث التغيير نحو الأفضل في الخدمات والعلوم الطبية، وفي غيرها من المجالات، والعمل معها جنبا إلى جنب على تيسير الظروف المفعلة لأداءالقطاع الخاص في كافة المجالات، باعتبار إن القطاع الخاص حين تتوفر له الظروف المناسبة للعمل قادرا على الأيفاء بدوره في تحريك سواكن العديد من الخدمات الأساس التي تهم المواطن.

وفي ختام الندوة أعلن “دريبيل” بأن الغرفة ستتكفل بكافة الالتزامات المالية الخاصة بالمسابقة التي ستقام على هامش المؤتمر بين الطلاب المتميزين بالكليات الطبية، على غرار المسابقة التي نظمتها الغرفة في وقت سابق من هذا العام تحت شعار ” معمار طرابلس في عيون الشباب” وخصصت لها جوائز مادية وعينية قيمة.

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