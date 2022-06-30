الصحة تناقش آلية التعاون في توفير أحدث الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام مع عدد من الشركات اليابانية العالمية

اجتمع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبيّة «توفيق الدرسي» اليوم الخميس، مع ممثلين عن عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، وذلك بحضور المستشار «صالح أبوخريص كرة» ممثّلًا عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون في توفير أحدث الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام التي تعمل بتقنيات Radioactive Material ، والتي يمكنها مهاجمة الخلايا السرطانية مع الحفاظ على سلامة كتلة العضلات والأنسجة داخل جسم المريض.

إلى جانب سبل التعاون في مجال توريد الأدوية التخصصية خصوصًا المتعلقة بعلاج مرضى الأورام والأعصاب، وأشار السيد الوكيل إلى حرص الوزارة على التعامل مع الشركات اليابانية العالمية المصنعة للأدوية، نظرًا لما يمتاز به سوق الأدوية الياباني من تصنيع للعقاقير الدوائية عالية الجودة و التزامه بأعلى معايير ضمان الجودة ومراقبة الجودة في جميع أنحاء العالم.

وكذلك إرسال فرق من المهندسين اليابانيين لإصلاح أعطال الأجهزة الطبية اليابانية المعمّرة والمورّدة سابقًا من طرف وزارة الصحة إلى المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والكشف عن مسبباتها والتأكد من تغيير القطع المعطوبة لإصلاح العطل ومن ثم الكشف على سلامة الجهاز مجددًا قبل إعادة استخدامه على المريض، إلى جانب تدريب المهندسين في المرافق الصحية على إجراء الصيانات الدورية للأجهزة.

وأيضاً سبل تطوير الخدمات العلاجية لمرضى الغسيل الكلوي، من خلال الاستفادة من التقنيات التي تتيحها أجهزة غسيل الكلى المنزلية والمتنقلة، بهدف تحقيق المرونة للمرضى الذين يخضعون لغسل الكلى، والأطباء أيضًا، من خلال دمج جميع نظم العلاج من الرعاية بمساعدة ممرض والرعاية الذاتية وصولاً إلى غسل الكلى في المنزل.

كما تم الإتفاق على إيفاد فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى الأورام بليبيا إلى اليابان والمتمرّسين في التقنية، لتقييم الأجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من جهة ومن أنها تعمل بشكل جيد وأنها تشمل كل الملحقات المطلوبة.

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