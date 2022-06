متسببا في زيادة الأسعار العالمية.. رويترز حول استمرار تعليق إنتاج النفط الليبي

قالت وكالة رويترز للأنباء إنّ استمرار تعليق إنتاج النفط الليبي في عدة حقول وموانئ أسهم في زيادة الأسعار بأسواق النفط العالمية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها الخميس، أنّ إغلاق ميناءين رئيسيين بشرق البلاد، في إشارة لراس لانوف والسدرة، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في الإكوادور نتيجة الاحتجاجات هناك، أثر أيضا على سعر السوق العالمي، في ظل زيادة الطلب على النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي متّصل، ذكرت وكالة بلومبرغ أنّ المؤسسة الوطنية للنفط أوقفت التصدير من ميناءي السدرة وراس لانوف، وأبلغت بعض شركات التجارة والشحن أمس الثلاثاء، بفرض القوة القاهرة.

وأضافت بلومبرغ نقلا عن مصادر لم تسمها، أنّ هذه الخطوة تأتي بعد يوم من إعلان مؤسسة النفط بشأن التلويح بوقف الصادرات في حال استمرار إقفال الحقول والموانئ، مشيرة إلى أن شركة الواحة التي تشغل ميناء السدرة، أوقفت الإنتاج بشكل كامل بعد منع الناقلات العالمية من تحميل النفط الخام.

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق عزمها فرض حالة القوة القاهرة على ميناءي السدرة وراس لانوف، بعد استمرار توقف عمليات الإنتاج فيهما، و منع ناقلات النفط الدولية من الدخول إليهما.

