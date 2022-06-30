خاص.. “أسامة الساكت”: مستشفى الخمس في صدد التعاقد مع عناصر طبية وطبية مساعدة من دولة تونس

صرح مدير مستشفى الخمس التعليمي “أسامة الساكت” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً أن المستشفى قام بتركيب وتشغيل جهاز منظار الرحم الذي يعتبر غير متوفر في العديد من المستشفيات الخاصة والعامة.

كما أكد “الساكت” أن المستشفى تغطي رقع جغرافية كبيرة في تخصص جراحة الأعصاب بالأخص بعد إقفال مستشفى السبعة رغم مايعانيه المستشفى من نقص في الكادر الطبي وبعض التجهيزات الطبية.

وأضاف “الساكت”: أن المستشفى في صدد التعاقد مع للعناصر الطبية والطبية المساعدة من دولة تونس لسد العجز الحاصل في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، رغم بعض الصعوبات التي تواجه المستشفى من ناحية التغطيات المالية.

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