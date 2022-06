أسعار النفط تُواصل الارتفاع بفعل مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 63 سنتا أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل، وجرى تداول عقد أغسطس الذي ينتهي اليوم الخميس مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5% إلى 110.27 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل، وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير، لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

