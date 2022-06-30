“الدبيبة” يشدد على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس مع وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وشدد خلاله على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدبيبة أيضًا على ضرورة صرف المنحة لمدة 6 أشهر من العام المالي، والعمل على استكمال باقي الأشهر خلال الفترة القادمة.

بدورها قدمت “الكيلاني” موقفًا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها.

وقدم وزير المالية تقريراً مفصلاً حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال عام 2022، مؤكداً على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء في انتظام عملية صرفها باستمرار.

كما أعتذر رئيس الوزراء لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة، مؤكداً على انتظام صرفها باستمرار في موعدها مستقبلاً.

وأوضحت الكيلاني خلال اللقاء، أن الوزارة تعاقدت مع مصرف الجمهورية لصرف بطاقة مصرفية (إيفاء)، تمنح لكل زوجة وبنت فوق سن 18 عاما ليس لديها حساب مصرفي لضمان وصول المنحة لكل المستفيدات.

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