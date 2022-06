الذهب يتجه لتسجيل أسوأ ربع منذ بداية العام الجاري

استقرت أسعار الذهب العالمية أغلب الوقت اليوم الخميس، وواجهت في نفس الوقت أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار الأمريكي في إبعاد المستثمرين.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1817.01 دولار للأونصة، وتغيرت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب قليلاً إلى 1816.90 دولار للأونصة، ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2% هذا الربع، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.80 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 917.18 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1979.88 دولار.

