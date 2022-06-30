الوطنية للنفط: خسائر الهجوم على حقل المبروك 575 مليون دولار ونؤكد عزمنا على إعادة تشغيله في 2023

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس 30 يونيو 2022 اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية “عبد الباسط الرفاعي”، ومدير عام مشروع إعادة حقل مبروك “مصباح أبو الخير”.

وقد ناقش الاجتماع مستجدات الأعمال المنجزة المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل حقل مبروك الذي تعرض لهجمات إرهابية عام 2015.

كما استعرض مسؤولو الشركة الصعوبات التي واجهتهم، وآخر ما تم الوصول إليه في مشروع تطوير وتأهيل الحقل، وأنّهُ سيعود للإنتاج في الربع الأول من عام 2023 بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميًّا بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.

وقال “الرفاعي” إنّ دراسةً أجرتها شركة الإنشاءات الوطنية للتقييم الفني لجميع المعدات والمواد بحقل مبروك بناءًاعلى تعليمات الإدارة العليا بالمؤسسة، خلُصت إلى أنّ الخسائر بلغت 575 مليون دولار.

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