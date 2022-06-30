خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: مصرف ليبيا 2022-06-30 21:00:02

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: مصرف ليبيا المركزي طرابلس يستمر في نقل الشحنات المخطط لها لتزويد فروع المصارف بالمنطقة الشرقية باحتياجاتها من السيولة ، وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية بنقل 700 مليون دينار ، حيث تم ايصال 425 مليون دينار وفي هذه اللحظات اليوم الخميس تصل شحنة السيولة الخامسة بقيمة 185 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني ، ويؤكد فريق السيولة بالمركزي أن الجسر الجوي لتزويد المصارف بالسيولة مستمر حتى تكتفي المصارف بشكل كامل ، ويعمل الفريق على نقل شحنات اضافية لمناطق الجنوب الليبي لدعم أرصدة الفروع تحسبا لأي نقص في السيولة قد يطرأ خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى واستعداد المصارف لصرف علاوة الابناء و المرتبات نقداً.

#صدى #ليبيا

2022-06-30 21:00:02

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