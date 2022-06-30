خاص.. “بن دحمان” : المنظمين لهذا الحدث يسعون إلى إرجاع الثقة بين المستثمر الليبي والتونسي في قطاع الصحة

صرحت مسؤولة التنظيم بالمعرض الليبي التونسي لسياحية العلاجية والاستثمار “إبتسام بن دحمان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلة أن هذا المعرض جاء من منطلق الاستثمار في الكفاءات الليبية والتونسية وتبادل الخبرات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأضافت “بن دحمان” أن المنظمين لهذا الحدث يسعون إلى إرجاع الثقة بين المستثمر الليبي والتونسي في قطاع الصحة عن طريق اجتماعات ثنائية بين الجانب الليبي والتونسي لعرض ماتحتاجه ليبيا وما يمكن أن تقدمه الشركات التونسية في قطاع الصحة بليبيا .

وأشارت “بن دحمان” في تصريحها إلى مشاركة أكثر من خمسون شركة خدمات طيبة ومصحة ومركز خدمات طبية وورش تصنيع الأطراف الصناعية وشركات تأمين خلال هذا الحدث الذي يستمر إلى غاية 3 يونيو بالعاصمة تونس .

وفي ذات السياق صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أجيال “إبراهيم الحويج” إن هذه الملتقيات والمعارض تتيح فرصة لفتح السوق الليبي في قطاع الصحة وخلق فرص عمل لجانب التونسي في ليبيا وتثبيت جسور التواصل بين الجانبين .

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