«أوبك+» تُقرر التمسك بزيادة الإنتاج

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومجموعة تحالف “أوبك+” في اجتماعها الشهري رقم 30، التمسك بزيادة الإنتاج المخطط لها في أغسطس من العام 2022.

هذا وكانت “أوبك+” قد وافقت سابقاً على زيادة الإنتاج شهرياً بـ 648 ألف برميل يومياً، واتفقت “أوبك+” أيضاً على موعد الاجتماع القادم الذي سيعقد في 3 أغسطس القادم.

هذا وسيبلغ إنتاج “أوبك+” في أغسطس 43.8 مليون برميل يومياً، ينقسم ما بين 26.6 مليون برميل يومياً لدول “أوبك” و17.1 مليون برميل يومياً للحلفاء.

من جانبه صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن “أوبك+” لم تعدل معايير الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي وقررت زيادة إنتاج النفط في أغسطس 2022 بمقدار 648 ألف برميل يوميا.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة “أوبك+” سيعقد في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أن القرار سيحقق التوازن في سوق النفط ويزود المستهلكين بالمنتجات بشكل كامل، وقال إن “القرارات التي اتخذتها “أوبك+” لزيادة إنتاج النفط تسمح لنا بالقول إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة”.

