عاجل المؤسسة الوطنية للنفط: بعد إنقضاء مهلة 72 ساعة وخسران أكثر من 16 مليار د 2022-06-30 22:08:57

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المؤسسة الوطنية للنفط: بعد إنقضاء مهلة 72 ساعة وخسران أكثر من 16 مليار دينار ليبي نقرر إعلان حالة القوة القاهرة على الموانئ : سدرة، رأس لانوف، إضافة الى حقل الفيل مع إستمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة .

المؤسسة: صار من المستحيل بما في ذلك تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليتة مما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي .

رئيس مؤسسة النفط “صنع الله”: نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة متمثلة في عدم قدرتنا على تغطية إحتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات، وأن مبادلة النفط الخام من الانتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلاً عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة!! بسبب رفض المصرف المركزي و وزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأمريكي ، لذا فليس مستغربا أن تستفحل الأزمة في موسم الصيف ما لم يتم إستئناف إنتاج النفط او معالجة العجز الحالي لحساب المحروقات.

“صنع الله”: ” كنا نتوقع من الوزير عون أن يكون خاصَّةُ الحكومة ، يحمل ثِقْلها ويُعينُها برأْيه ، إلا أنه للأسف الشديد يعيش حالة إنكار للواقع فتارة يخرج على الإعلام ليضلّل الرأي العام و يقول بأن وقف انتاج النفط لا يشكل خسارة وتارة اخرى يحاول الاسترفاد بالحكومة ولا نعرف حقيقة لما يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه ”

“صنع الله”: الخسائر الناجمة عن الاغلاقات تجاوزت ستة عشر مليار دينار ليبي ( 16 مليار دينار ليبي ) حتى تاريخه ، و الإنتاج إنخفض و أنحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 الى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض وقدره 865 الف برميل في اليوم عن معدلات الانتاج في الظروف الطبيعية ، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول ابو الطفل ، فإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها مستمرون في النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم ولكننا مضطرون بموجب هذا البيان إلى تحميل المسؤولية كاملة للجهات المسببة للأزمة .

#صدى #ليبيا

2022-06-30 22:08:57

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