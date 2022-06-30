نائب رئيس الحكومة الليبية يلتقي المجلس المحلي امساعد لمناقشة العراقيل الحاصلة بمنفذ المدينة والسلّوم

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلّفة من قِبل مجلس النواب “علي فرج القطراني” اليوم الخميس 30 يونيو 2021 مع المجلس البلدي امساعد؛ بحضور وزير الدفاع “أحميد حومة” ووزير المواصلات “عبد الحكيم الغزوي”، ووزير الاستثمار “علي السعيدي” ، ووزير الأشغال العامة “نصر شرح البال”، ووكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، وذلك للوقوف على حركة مرور المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم.

واستعرض اللقاء كيفية وضع الحلول المناسبة لكافة العراقيل التي تواجه المواطنين عبر منفذي امساعد والسلوم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للرفع من معاناة المواطن.

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