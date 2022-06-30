الدبيبة يعقد اجتماعاً مشتركاً بين إدارة التهيئة العمرانية ولجنة مبادرة الإقراض السكني

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الخميس اجتماعاً مع لجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية واللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين وفق الشروط المعتمدة للتوزيع.

وقدّم رئيس اللجنة الوزارية “بدر الدين التومي” توضيحاً بشأن الأراضي الجاهزة والتي تعتبر المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثانية التابعة للشركة ولا زالت غير جاهزة، والمرحلة الثالثة التي لازالت تحت الإجراء وتحتاج الاعتماد وإصدار الشهادات العقارية اللازمة والتي تصل إلى ما يقارب 40 ألف قطعة سكنية.

كما أكّد رئيس لجنة إدارة التهيئة العمرانية بأن العمل متواصل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لاستكمال إجراءات المرحلتين الثانية والثالثة لتصبح جاهزة للتوزيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية