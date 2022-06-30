“صنع الله” يناقش سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة وعمداء بعض البلديات

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، اليوم الخميس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، بحضور مديرو إدارات التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف إبراهيم خليفة، والصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، وعميد بلدية الجميل صالح أبو شنقورة، وعميد بلدية صرمان عبد المجيد أبو نتيشة وعميد بلدية سوق الجمعة حسان بن الحاج، وعميد بلدية راقدالين علي عبدالصمد، وعميد بلدية ترهونة محمد الكشر، وعميد بلدية العجيلات فرج عبد الله، وعميد بلدية صبراتة محمد الحسلوك، وعضو المجلس البلدي الجميل نور الدين سعيد.

ناقش اللقاء، سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وعمداء هذه البلديات، لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وفق بعض المختنقات التي تواجه أهالي المناطق .

بدوره، أكد صنع الله أن استمرار المؤسسة في تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على استمرارية إنتاجها النفطي، موضحا أن تدفق الإنتاج يمكنها من الحصول على عوائد مالية وبالتالي تتمكن المؤسسة من تحديد جزء منه لتفعيل برامج التنمية المستدامة، مؤكدا أن المؤسسة لن تتواني عن دعم البلديات وفق ما يتاح لها من إمكانيات .

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