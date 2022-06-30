التقرير الأسبوعي لحركة السفن بميناء بنغازي البحري

بنغازي 30 يونيو 2022 (وال) -أفاد رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ سمير فرج النبال، لوكالة الأنباء الليبية بالتقرير الأسبوعي لحركة السفن بميناء بنغازي البحري، والتي كانت كالآتي:

السفينة “سينغ” القادمة من تركيا، الوكيل الملاحي الدليل وتحمل (107) حاوية، كما حملت السفينة “c m شيروليتا”، القادمة من تركيا الوكيل الملاحي ميديستنا (137) حاوية.

أما السفينة ” c m لونا” القادمة من تركيا الوكيل الملاحي ميديستنا، فقد حملت (23) حاوية، والسفينة ” هيروكا ” القادمة من الأرجنتين، فقد حملت (10000) طن من الصويا، الوكيل الملاحي الربان العالمية.

وأيضا السفينة ” ازوريتا “القادمة من إيطاليا، الوكيل الملاحي ميديستنا، فحملت (168) حاوية.

وجاءت السفينة “أوسكار” القادمة من تركيا، للوكيل الملاحي الشرق، محملة بعدد (148) كتلة رخام.

وحملت الناقلة “عايدة” القادمة من مالطا، الوكيل الملاحي الملاح، (29892) طن من وقود الديزل.

وتدخل غدا الجمعة السفينة “سيلفرصول” الوكيل الملاحي لوبيانا الدولية، محملة بعدد (2896) سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وفي ذات السياق، ذكر رئيس مكتب المناولة شعبان الدلح، بتفاصيل بعض البضائع التي تحملها السفن منها سفينة “شيروليتا”، والتي تحمل (137) حاوية بضائع مختلفة منها ملابس وقطع غيار، و(4) ثلاجات دجاج تم تفريغها في (6) ساعات، وشحنت (208) حاويات فارغة، في (8) ساعات، بواسطة (43) عامل، وعدد الآليات (2) رافعة ثابتة، و(5) رافعة متحركة، و (20) سيارة نقل ثقيل.

أما السفينة “سينغ” الوكيل الملاحي الدليل، والقادمة من تركيا فقد تم تفريغ (107) حاويات بضائع مختلفة، وشحن (10) حاويات في (6) ساعات، بعدد (24) عامل، وعدد (1) رافعة ثابتة، و (3) روافع متحركة، و (10) سيارات نقل ثقيل.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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