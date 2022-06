“صنع الله” : خسائر الإغلاقات النفطية وصلت 16 مليار دينار وانخفاض الإنتاج بأكثر 800‪ ألف برميل وخسارة 220‪ مليون قدم من الغاز الطبيعي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس حالة القوة القاهرة، بعد خسران أكثر من 16 مليار دينار ليبي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن المؤسسة مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف إضافة إلى حقل الفيل مع استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة.

وأشار إلى أنه صار من المستحيل بما في ذلك تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته مما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلا عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة بسبب رفض المصرف المركزي ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأمريكي.

وقال “صنع الله” : كنا نتوقع من وزير النفط “محمد عون” أن يكون خاصَّةُ الحكومة ، يحمل ثِقْلها ويُعينُها برأْيه ، إلا أنه للأسف الشديد يعيش حالة إنكار للواقع فتارة يخرج على الإعلام ليضلّل الرأي العام و يقول بأن وقف إنتاج النفط لا يشكل خسارة وتارة آخرى يحاول الاسترفاد بالحكومة ولا نعرف حقيقة لما يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه.

وكشف أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت ستة عشر مليار دينار ليبي “16 مليار دينار ليبي” حتى اليوم والإنتاج انخفض وأنحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض وقدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية ، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول ابوالطفل.

