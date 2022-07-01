رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع إجراءات تخصيص مبالغ التنمية للبلديات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الخميس 30 يونيو 2021 بديوان مجلس الوزراء،مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بشأن وضع الأسس والضوابط لتوزيع مبلغ 2.5 مليار على البلديات.

والذي أقرّهُ مجلس الوزراء في وقتٍ سابق وشكّل لجنة وزارية لوضع ضوابط لتوزيعه، وكذلك الاجراءات المتخذة بشان نقل الاختصاصات في ملفات أخرى بعد الحزمة الأولى التي كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل الإدارة المحلية.

كما أكّد وزير الحكم المحلي للدبيّبة بأنّ اللجنة انتهت من وضع التصور العام للتوزيع وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي، ويجرى العمل في نقل اختصاصات بعض القطاعات والمستهدف حالياً الرعاية الصحية الأولية، وإيجاد تعاون محلي مع مصلحة أملاك الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية