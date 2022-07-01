خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى وصول 185 مليون للمنطقة الشرقية مخصصة لفروع التجاري

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية شحنة السيولة الخامسة بقيمة 185 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني ، وذلك في اطار استمرار مصرف ليبيا المركزي طرابلس في نقل الشحنات المخطط لها لتزويد فروع المصارف بالمنطقة الشرقية باحتياجاتها من السيولة ، وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية بنقل 700 مليون دينار ، حيث تم إيصال 425 مليون.

ويؤكد فريق السيولة بالمركزي أن الجسر الجوي لتزويد المصارف بالسيولة مستمر حتى تكتفي المصارف بشكل كامل ، ويعمل الفريق على نقل شحنات اضافية لمناطق الجنوب الليبي لدعم أرصدة الفروع تحسبا لأي نقص في السيولة قد يطرأ خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى واستعداد المصارف لصرف علاوة الابناء و المرتبات نقداً.

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