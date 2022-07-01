خاص.. “مراجع غيث” يصرح لصدى حيال الكمية الكافية من السيولة للمنطقة الشرقية.. ويوضح تفصيلياً حيال المقاصة

صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال كمية السيولة المطلوبة والكافية للمنطقة الشرقية نتيجة اقفال المقاصة بين المركزي طرابلس وبنغازي بالقول: ليس المهم كم كميات المبالغ المحالة ولكن الأهم استقرار و إستمرارية تدفق السيولة حسب الطلب ، وأن يجرى التدفق عن طريق المصرف المركزي بنغازي “إدارة الاصدار” حتى يستطيع التحكم في تحويلها للمصارف كل حسب حاجيته و خلق استقرار .

وتابع بالقول أن الخلل نتاج اقفال المقاصة منذ اكتوبر 2014 و توقف التعامل بين المصرف المركزي طرابلس مع المصرف المركزي بنغازي فمصارف المنطقة الشرقية خيارها التعامل مع المصرف المركزي بنغازي خاصة وأرصدتها بالمليارات مرصدة قبل قفل المقاصة وبعد القفل .

وبحسب قوله فهذه الأرصدة و بسبب اقفال المقاصة لا تستطيع المصارف أن تستخدمها في معاملاتها المباشرة مع المركزي طرابلس ، وهذا آثر على المواطن و على المصارف في مواجهة مدفوعاتها و إحتياجاتها من العملة المحلية و الصعبة و خاصةً الاعتمادات والبطاقات وغيرها.

وبحسب آراء اقتصادية رصدتها صدى الاقتصادية، أنه وبسبب إقفال المقاصة فإن كميات النقد المطلوبة لمواجهة الطلب على النقد الليبي لتغطية التداول بالسوق المحلي تتجاوز بكثير ما يتم تخصيصه وتحويله من الغرب إلى الشرق ، علما بأن سرعان ما تتدفق وترجع النقدية بالاتجاه المعاكس من الشرق للغرب بحثاً عن منتجات أو بحثاً عن تغطيات اعتمادات وبطاقات لسكان الغرب الليبي لعدم توفر التحويلات بين الشرق و الغرب .

وبحسب آراء مصرفية فإن إقفال المقاصة وانقسام مجلس الإدارة نتج عنه إعادة مسلسل إختفاء النقد من التداول وفارق بين الصك و الكاش وتعدد أسعار الصرف .

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