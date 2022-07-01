سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 01 يوليو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1025 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1050 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1225 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1075 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1625 دينار

اليورو – طرابلس = 5.38 دينار

اليورو – بنغازي = 5.39 دينار

الجنية الإسترليني 6.30 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب219.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب255.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب292.0 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2044 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.33 دينار “التجارة والتنمية” – 5.33 “مصرف الوحدة” – 5.16 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = من 2.30 ~2.55 ٪ .