اقتصاد

“زرموح” يكشف عدم أحقية مؤسسة النفط تسديد قيمة المحروقات مباشرةً من مبيعات النفط .. ويوضح الآلية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” في تصريح لقناة الوسط رصدته “صدى الاقتصادية”: عندما نجد أن هناك تهديد بإيقاف تحويل إيرادات النفط من المؤسسة للمصرف المركزي فهنا الأمر ليس واضحاً هل تم تحويل الأرقام بالكامل أم تم تحويل جزء منها .

وتابع بالقول أن المؤسسة تحصلت على 34 مليار كمخصصات وقالو بأنها ترتيبات مالية ولكن الذي أنفق من 34 مليار 4 مليارات ، مضيفاً بأن المؤسسة ليس من شأنها إحتجاز الإيرادات ولا يحق لها قانوناً.

وأضاف قائلاً: أن المؤسسة تسدد في قيمة المحروقات مباشرةً من مبيعات النفط وهذا خطأ كبير ، ولا يجوز بل يجب أن تورد الإيرادات النفطية بالكامل إلى المصرف المركزي وبعد ذلك تنفق مما يخصص لها بوجه عام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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