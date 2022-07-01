خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس يوضح حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية 2022-07-01 13:21:31

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس يوضح حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بوصول شحنة السيولة السادسة هذه اللحظات يوم الجمعة 1 يوليو لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 75 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ليصل إجمالي الشحنات التي تم نقلها خلال الأسبوعين الماضيين إلى قرابة 700 مليون دينار ، وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية ، وسيعمل الفريق خلال الأسبوع القادم بالتنسيق مع المصارف بالإستمرار في نقل شحنات إضافية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمناطق غات وأوباري والكفرة .

#صدى #ليبيا

2022-07-01 13:21:31

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