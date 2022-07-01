اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى وصول 75 مليون للجمهورية بالمنطقة الشرقية .. وهذه التفاصيل

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية


كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة السيولة السادسة هذه اللحظات يوم الجمعة 1 يوليو لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 75 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ليصل إجمالي الشحنات التي تم نقلها خلال الأسبوعين الماضيين إلى قرابة 700 مليون دينار .

وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية ، وسيعمل الفريق خلال الأسبوع القادم بالتنسيق مع المصارف في الإستمرار في نقل شحنات إضافية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمناطق غات وأوباري والكفرة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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