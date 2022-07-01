خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى وصول 75 مليون للجمهورية بالمنطقة الشرقية .. وهذه التفاصيل



كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة السيولة السادسة هذه اللحظات يوم الجمعة 1 يوليو لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 75 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ليصل إجمالي الشحنات التي تم نقلها خلال الأسبوعين الماضيين إلى قرابة 700 مليون دينار .

وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية ، وسيعمل الفريق خلال الأسبوع القادم بالتنسيق مع المصارف في الإستمرار في نقل شحنات إضافية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمناطق غات وأوباري والكفرة .

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