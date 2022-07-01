باشاغا: استقرار النفط ضروري لتمتع الليبيين بحياة أفضل والحكومة منتهية الولاية هم سبب إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة

أدرج رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “فتحي باشاغا” بياناً له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه :”كما أشرت في (خارطة نحو التعافي) فإن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها”.

وأضاف:”إن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد”.

كما تابع قائلاً:”رئيس الحكومة المنتهية الولاية وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب اعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة؛ أؤكد دعمي للمؤسسة الوطنية للنفط وأدعو إلى تمويل ميزانية حكومتي المعتمدة دون تأخير حتى نتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام”.

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