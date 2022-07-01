“الطربان” يؤكد بداية التحشيد لمظاهرة 1 يوليو

أكد المتحدث بإسم تيار بالتريس الشبابي ” عمر الطربان” لصحيفة صدى الاقتصادية بداية التحشيد في ساحة فندق الكبير وباقي المدن الليبية ، وسيبدأ التحرك إلى ميدان الشهداء الساعة الخامسة ونص مساء .

وأشار “الطربان” إلى أن المظاهرة مؤمنة من قبل مديرية أمن طرابلس بعد طلب رسمي من التيار.

حيث أن مطالب التيار تتمثل في التعجيل بالانتخابات الرئاسية و البرلمانية وتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الاجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء ، و توضيح الحقائق للشعب وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات ، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز وخروج جميع القوات الاجنبية والمرتزقة ، في شرق ، غرب وجنوب الوطن .

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