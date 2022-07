“باشاغا” يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط ويحمّل “الدبيبة” ومن معه مسؤولية إعلان حالة القوة القاهرة

أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط، محمّلا رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ومن معه مسؤولية إعلان المؤسسة لحالة القوة القاهرة نتيجة تصرفهم وفقا لمصالحهم الشخصية.

وقال “باشاغا” إن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد، داعيًا إلى تمويل ميزانية حكومته دون تأخير للدفع بليبيا إلى الأمام.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على أن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.

