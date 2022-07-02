اجتماع هام ما بين محافظ المصرف المركزي ونظيره بإنجلترا

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعاً مع محافظ بنك انجلترا اندرو بايلي محافظ بنك انجلترا في مكتبه بالعاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الجمعة لمناقشة خطة مصرف ليبيا المركزي في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، ومستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي، وسبل ومجالات التعاون بين المركزيين.

كما أثنى محافظ بنك انجلترا على الدور الفعّال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي ومحافظه في تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى توحيد المصرف المركزي وانجاز هذا الإستحقاق .

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