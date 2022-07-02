خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى وصول 14 مليون للكفرة .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة بقيمة 14 مليون دينار لمدينة الكفرة خصص منها 10 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و 4 مليون فرع شمال أفريقيا.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية، واستمراراً لدعم أرصدة خزائن المصارف وفروعها وبعد أن تم ايصال 700 مليون لفروع مصارف المنطقة الشرقية .

ويعمل الفريق على نقل شحنات لمدينة غات وأوباري ، ويؤكد فريق السيولة إستعداده لنقل شحنات إضافية لكافة مناطق ليبيا ويعمل بالتنسيق مع المصارف متابعة أوضاع السيولة بكافة الفروع المصرفية وانتظام صرف السيولة بشكل يومي وبسقف سحب يلبي احتياجات المواطن بمناسبة عيد الأضحى.

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