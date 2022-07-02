خاص.. وزير التعليم التقني والفني يتحدث عن أهمية دعم معاهد تكنولوجيا البحار ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

صرّح وزير التعليم التقني والفنّي بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف السيفاو” في لقاءٍ مع صحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر تكنولوجيا علوم البحار المُقام بمعهد تقنيات الفنون في العاصمة طرابلس.

حيث قال: “يُقام هذا المؤتمر للسنة الثالثة، وتوصيات المؤتمر خلال السنوات الماضية بكاملها وضعناها كمنهاج عمل لنا ونقوم بتنفيذها نقطةً بنقطة، وأنا والكادر الوظيفي وزملائي سنعطي اهتماماً كبيراً لهذا الأمر”.

وأضاف: “الثروة البحرية هي الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني؛ والذي يمكن تصنيفها كمصدر دخل موازي ومقارب للنفط بشريط ساحلي ممتد لأكثر من 2000 كيلو متر منه منطقة خليج سرت الذي يمتاز بأجود أنواع الأسماك؛ أبرزها التونة المتوفرة حالياً هي من أجود الأنواع بأسعار معقولة وتحقق مدخول غير عادي”.

متابعاً: “يفترض على حكومة الوحدة الوطنية الاهتمام بالشواطئ الليبية؛ وأوّد أن أُشير إلى نقطة هامة وهي دخول سفن الصيد من الدول المجاورة إلى المياه الإقليمية الليبية لهذا على خفر السواحل التشديد على أمن الحدود البحرية لنا حتى نحمي ثروتنا البحرية من الضياع”.

خاتماً بالقول: “إنّ الهدف من عدد زيادة معاهد تقنيات البحار سواءً العليا أو المتوسطة في الفترة الأخيرة هو لتغطية سوق العمل المتعطش لمثل هذه التخصصات.”

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