توقيع مذكرة تفاهم بين سوق المال الليبي ووحدة المشروعات بمصرف ليبيا المركزي

طرابلس 02 يوليو 2022 (وال) _ وقعت هيئة سوق المال الليبي مع وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي، مذكرة تفاهم تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في كل الجوانب المالية والاقتصادية والتطويرية ذات العلاقة.

كما تضمنت المذكرة تشجيع تفعيل بورصة خاصة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة بسوق المال الليبي، و تشجيع إطلاق صندوق رأس المال الجريء ( venture capital) الذي يستهدف الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الصغرى و المتوسطة.

الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار التوجُّهات الرامية إلى تحفيز المشروعات الصغرى والمتوسطة بالاقتصاد الوطني، بإعتبارها قاطرة تقود التنمية في الاقتصاديات العالمية. (وال _ طرابلس) ف م

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