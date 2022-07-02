عميد بلدية أوباري يراسل “الكبير” ويشكره على إرسال السيولة .. تابع التفاصيل

وجه عميد بلدية أوباري “أحمد ماتكو” إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” والتي قال خلالها: في الوقت الذي نقدر فيه عالياً كافة جهودكم المبذولة من أجل التخفيف على المواطن في الحصول على السيولة النقدية بالمصارف العاملة ببلدية أوباري ، وإلى التدفقات المالية من شحنات السيولة التي وصلت خلال الأسابيع الماضية للمصارف بالبلدية التي كانت لها الأثر الطيب لذا المواطنين بالبلدية والبلديات المجاورة.

ووجه عميد البلدية الشكر مع تمنياته العمل على استمرارية وصول مثل هذه الشحنات من السبولة وخاصة بقرب عيد الأضحى المبارك

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