تحت شعار: الموارد والثروات البحرية دعامة لتنمية الاقتصاد الوطني .. انطلاق المؤتمر الثالث لتكنولوجيا علوم البحار

انطلقت صباح اليوم السبت 2 يوليو 2022 على تمام العاشرة صباحاً بمعهد تقنيات الفنون بالعاصمة طرابلس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقنيات علوم البحار تحت شعار: الموارد والثروات البحرية دعامة لتنمية الاقتصاد الوطني؛ والمقام بتنظيم وزارة التعليم التقني والفني بإشراف معهد تقنيات البحار صبراتة.

وصرّح مدير المعهد “خالد المهدي الدحير” لصحيفة صدى الاقتصادية بأنّ المؤتمر الدولي لتكنولوجيا علوم البحار انطلق في دورته الثالثة بحضور عدد من الوكلاء والوزراء على رأسهم وزير التعليم الفني والتقني ووكيل وزارة المواصلات، ورئيس الشركة الليبية للموانئ والنقل البحري؛ وضمّ المؤتمر عدداً من الكلمات تلتها محاضرة تعريفية للدكتور عبد الله اونيس حول التطور الرقمي في المجال البحري، لتبدأ بعدها الجلسات لعرض الورقات البحثية طيلة اليومين السبت والأحد.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ “محمد حميدان” لـِصدى الاقتصادية أنّ التنظيم لهذا المؤتمر كان جيّداً للغاية وهم داعمون لمثل هذه المؤتمرات؛ وسيتم توقيع مذكّرة تفاهم مع المعهد العالي لعدّة أعمال مستقبليّة تضمن تحوّل مخرجات المعهد إلى خبرة عملّية.

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