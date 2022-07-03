صعود جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 03 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 03 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8371 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0436 دينار، والجنيه الاسترليني 5.85 دينار، والدولار الكندي 3.7543 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2888 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2889 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3169 دينار، والدينار التونسي 1.5583 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4812 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 03 يوليو 2022: