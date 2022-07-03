تفاصيل آلية صرف منحة الزوجة والبنات فـوق 18 عاماً

أوضحت حكومة الوحدة الوطنية آلية صرف منحة الزوجة والبنات فـوق 18 عاما، بحيث أن منحة الزوجة تقدر بقيمة 150 دينار شهريًا، ومنحة البنات 100 دينار شهريًا .

كما سيتم أيضًا صرف 6 أشهر من المنحة كدفعة أولى، ووقعت وزارة الشؤون الاجتماعية عقدًا مع مصرف الجمهورية لاستخراج بطاقة لكل مستفيدة من المنحة، ويسلم المصرف البطاقات للوزارة لتوزعها عبر فروعها الـ 122 .

كذلك ستتسلم الوزارة الثلاثاء القادم ، أول دفعة وعددها 50 ألف بطاقة ،وسيكون تسلم البطاقة شخصيًا من المستفيدة، مع إمكانية تحويل الأموال من البطاقة إلى حساب مصرفي أو استخدامها للشراء مباشرة .

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