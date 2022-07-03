خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار توف 2022-07-03 13:41:20

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار توفير السيولة بشكل يومي بكافة فروع المصارف التجارية وفي اطار خطة مصرف ليبيا لتوفير السيولة قسم اصدار سبها يسلم شحنة سيولة كبيرة بقيمة 70 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني خصص منها لفرع سبها 23 مليون وفرع براك 20 مليون وفرع القرضة 14 مليون وفرع ادري 8 مليون وفرع وكالة الجامعة سبها 5 مليون ، ويؤكد فريق السيولة إستمراره في متابعة فروع المصارف وتزويدها باحتياجاتها من السيولة .

#صدى #ليبيا

2022-07-03 13:41:20

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