خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار است 2022-07-03 14:30:05

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا لتوفير السيولة اليومية لفروع المصارف قسم اصدار سبها يسلم شحنة سيولة بقيمة 8 مليون دينار للمصرف الصحاري خصص منها لفرع الصحاري سبها 2 مليون وفرع الصحاري براك 2 مليون وفرع الصحاري غريبه 2 مليون وفرع الصحاري بنت بيه 2 مليون ، ويطمئن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي المواطنين بتوفر مخزون كبير من السيولة ، وأن عملية تزويد فروع المصارف باحتياجاتها تسير على أكمل وجه .

#صدى #ليبيا

2022-07-03 14:30:05

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