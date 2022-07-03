خاص.. فريق السيولة يفصح عن تسليم اصدار غريان 15 مليون لفروع مصرف الوحدة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة الجبل الغربي ، وذلك في اطار توفير السيولة بشكل يومي بكافة فروع المصارف التجارية وفي اطار خطة مصرف ليبيا المركزي .

خصص منها 3.5 مليون لفرع الوحدة الزنتان و 3.5 مليون لفرع يفرن و 2 مليون فرع الرياينة و 2 مليون فرع تيجي و 1.5 مليون فرع بئر الغنم و 1.5 مليون فرع جادو و 500 ألف فرع الجوش و 500 ألف فرع الحرابة .

ويؤكد فريق السيولة إستمراره في متابعة فروع المصارف وتزويدها بإحتياجاتها من السيولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية