التجارة والتنمية يعلن عن موعد توزيع السيولة النقدية

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة الزبائن أنه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 05 يوليو 2022 سيتم توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات المصرف بمدينة بنغازي، “عدا فرع بنغازي الرئيسي بسبب أعمال الصيانة” تليها باقي فروع المدن تباعاً.

وذلك بسقف سحب نقدي ( 1000 د.ل) ألف دينار ليبي وفق الأتي: الــثلاثــــاء – 05 يوليو 2022 (نساء فقط)، والأربعـــاء – 06 يوليو 2022 (رجال فقط)، والخميس – 07 يوليو 2022 (رجال فقط).

كما أضاف المصرف مع ضرورة التأكيد على النقاط التالية: يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، السحب لصاحب/ة الحساب شخصياً، السحب أثناء ساعات الدوام الرسمي ( من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 13:30 ظهراً ).

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