اقتصاد

مالية الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إحالة تقارير المصروفات والإيرادات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الاقتصادية تعميم لمر ومـكـاتـب الخـدمـات المـاليـة بـالمـنـاطـق المراقبـون الماليـون بالوزارات والهئيات والمصالح الـعـامـة والمـراكـز والأجهزة العامة المراقبون الماليون بالجـامعات والمستشفيات والمجمعات الصحية والمـعـاهـد الـعـلـيـا ، بضرورة إحالة التقرير المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة حسب مانصت عليه المادة 25 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .

كما شددت الوزارة على ضرورة تسليم بالحضور الشخصي للمراقب المالي أو مساعديه . أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للإدارة او الإتصالات عبر الأرقام المخصصة.

كما أشار التعميم إلى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة عدم الالتزام والتقيد .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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