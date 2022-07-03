الغارديان: هناك فساد منهجي واضح ودلائل بتنفيذ عمليات تهريب الوقود

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأحد إن الليبيون أصبح الكثير منهم تحت خط الفقر إضافة إلى الإحتجاجات و نقص الوقود و إستمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 18 ساعة يوميًا .

وبحسب الصحيفة البريطانية قال الباحث جلال حرشاوي إن هذا العام كان مؤلمًا للغاية لليبيين لأن البلاد تستورد كل ما تحتاجه تقريبًا من المواد الغذائية حيث أثرت الحرب الأوكرانية على أسعار المستهلكين .

وأضاف الحرشاوي إن قطاع النفط الليبي أصبح ضحية الإنقسامات السياسية ، مع موجة الإغلاق القسري لمنشآت النفط منذ شهر أبريل .

ووفقا للصحيفة البريطانية إن هناك حكم كليبتوقراطي وفساد منهجي في الشرق كما في الغرب أيضا حيث السيارات الفاخرة والفيلات الخاصة بالنخبة كما توجد دلائل واضحة من كلا الجانبين بتنفيذ عمليات تهريب “ضخمة” من الوقود .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية