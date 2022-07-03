“بعره” يكتب : إلى المُستشارة الأمميّة

قال الخبير القانوني “طه بعره” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إلى المُستشارة الأمميّة تعلمين أن الولايات المُتحدة الأمريكيّة، تحكمُها وثيقة دستوريّة قوامُها 4 مواد قانونيّة، مِن خلالها تحكُم كامِل الكُرة الأرضيّة.

وأضاف بالقول: أليس غريباً أن تقضي 4 سنواتٍ بالبعثة الأمميّة، لإقناع 200 شخصيّة ليبيّة بـ 200 مادةٍ مُعظمها تفصيلية!.

وتابع بالقول: إن اردتِ تقديم خدمةٍ لمسيرتك المهنيّة، أوصيك بإقناع الهيئة التأسيسيّة بحذف جُل المسوّدة الدستوريّة، والإبتعاد عن اي شُروط تمييزيّة، وفسحُ المجَال لترشح أي مواطن ليبي كامل الأهليّـة، وأترُكِ الأمانة في أعناقِ أصحَاب الأسواط والأصوات الانتخابية، ومِن خلال مراسِيم قانونيّة أقري وفاةِ المرحلة الإنتقاليّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية