“شكشك” يشدد على أهمية تحمل المسؤولية من قبل الجميع لنضمن العدالة في إيفاد الحالات المستحقة إلى العلاج بالخارج

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد، مع المدراء العامون لكل من (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية -المركز الوطني للقلب تاجوراء -مستشفى العيون ، بالإضافة إلى رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز طرابلس الطبي ) وبحضور الإدارات المختصة بالديوان.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض ملاحظات الديوان بالخصوص، وسبل تطوير وضبط إجراءات العلاج بالخارج وضمان وصول الخدمة لمستحقيها، إلى جانب الإلتزام بوضع ضوابط لإصدار رسائل العلاج بالخارج والحد من الإسهال المفرط في هذه المراسلات، مما يؤثر على جودة الخدمة ويحول دون الاستفادة المثلى منها .

وكذلك إعداد قائمة نمطية تتضمن الشروط والمعايير للحالات ‏التي تتطلب العلاج في الخارج، والاعتماد على الإيفاد وفقا للمنظومة الإلكترونية ومن خلال المراكز المتخصصة وذات العلاقة ، وهي ذاتها من تتولى متابعة الحالة ومواكبتها.

وأيضاً متابعة الحالات الموفدة إلى الساحة المصرية تأسيساً على الاتفاقيات الموقعة وتلك التي سيتم توقيعها في المستقبل القريب، أن تتولى المراكز المتخصصة إبرام وتوقيع العقود التنفيذية بما يضمن الإستفادة من برامج التدريب والتطوير المتضمنة لهذه العقود .

وفي ختام الاجتماع شدد “شكشك” على أهمية تحمل المسؤولية من قبل الجميع لنضمن العدالة في إيفاد الحالات المستحقة دون وساطة أو محسوبية ، مؤكداً على أن الإيفاد للعلاج بالخارج يجب أن لايكون هدفاً في حد ذاته ولأجل غير محدود ، والأمر يتطلب الالتزام بخطة استراتيجية واضحة ومحددة تفضي إلى نقل المعرفة من حيث الإدارة الصحية أو تقديم العلاج ذاته ، وصولاً إلى توطين العلاج بالداخل ، وهو الهدف الذي يجب أن تتظافر فيه كل الجهود من أجل تحقيقه في أقرب فرصة.

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