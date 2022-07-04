النيابة العامة تصدر أمراً بالحبس الاحتياطي لرئيس البعثة الليبية لدى إيطاليا

باشرت النيابة العامة اليوم الأحد 3 يوليو ، إجراءات التحقيق مع رئيس البعثة الليبية لدى إيطاليا التي تضمنت الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للعلاج في مشافي جمهورية إيطاليا وملابسات التعدي علي مخصصات تقديم الخدمات الطبية .

حيث واجهت النيابة العامة رئيس البعثة بالأدلة القائمة بجريمة إساءة استعمال سلطات الإدارية المسندة آليه لغرض تحقيق مادية لغيره .

كما تناول الاستجواب واقعت التصرف في الإدارة المحصلة بالمخالفة للتشريعات المنظمة للعمل المالي ، وتعمد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرفه في مئات الآلاف من عملة اليورو ، دون التقيد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وتحقيق كسب مالي غير مشروع ، كما قامة النيابة العامة بإصدار أمر بالحبس الاحتياطي لرئيس البعثة.

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