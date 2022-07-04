تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 04 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 04 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8352 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0455 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8544 دينار، والدولار الكندي 3.7572 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2885 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2884 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3164 دينار، والدينار التونسي 1.5502 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.481 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 04 يوليو 2022: