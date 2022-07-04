“الدبيبة”: وئام ومن معه لم يُقصّروا ولم تكن النتائج معهم.. وهم باقون في الشركة كداعمين

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال الاجتماع العادي التاسع لمجلس الوزراء 2022 م، حيث قال: العطل الذي حدث في محطة مصراتة جعلنا نخسر أكثر من 300 ميجاوات؛ ولازال الفنيين يعملون ليلاً نهاراً وعلى الأكثر سوف تدخل المحطة للعمل اليوم أو غداً .

مضيفًا بأن عملية انقطاع الكهرباء تراكمت لكن استغلال هذه الأزمات من أي طرف لايمكن أن يحدث.

قال كذلك: سيتم اختيار شباب جيدين مثل الذين قبلهم والسيد “وئام” ومن معه لم يُقصّروا ولم تكن النتائج معهم وهم باقون في الشركة كداعمين وسيكونون على رأس الموجودين في افتتاح المحطات القادمة حتى لا نكون ناكرين للجميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية