“خالد مازن”: مظاهرة بالتريس تعرضت للإختراق .. وسنلاحق المتورطين في التحريض على التخريب

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن”: تم اختراق مجاميع مظاهرة “بالتريس” ومحاولة تحييد أهداف هذه التظاهرة، وقد علمنا هذا من خلال التحقيقات التي نتابعها حالياً ومعرفة الأشخاص المشاركين في التحريض على التخريب والتدمير.

وتابع بالقول؛ لدينا أسماء “مُحدّدة” بعينها وباشرنا في اتخاذ الإجراءات القانونية وستتم ملاحقتهم سواءً كانوا في الداخل أو الخارج.

وأكد قائلاً؛ وقد قمنا بإصدار نشرات دولية حول بعض الأشخاص الموجودين في الخارج والمتورطين في التحريض على تخريب ممتلكات الناس ومرافق الدولة.

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