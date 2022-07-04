جلسة حوارية حول عائدات النفط والتنمية المستدامة

الجفرة 04 يوليو 2022 ( وال ) – عقد ببيت ثقافة الجفرة اليوم الإثنين جلسة حوارية حول كيفية الاستفادة من عائدات النفط وتوطين التنمية المستدامة نظمها نادي المناظرة ( sdc) لسبها التابع لمعهد الولايات المتحدة للسلام.

تناولت الجلسة التي شارك فيها عدداً من نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية كيفية العمل على تقريبا وجهات النظر، وخلق قنوات تواصل لإحداث التغيير الإيجابي، وكذلك الاستفادة من عائدات النفط والتنمية المستدامة في مناطق الجنوب الليبي وخلق مشاريع قادرة على استيعاب القدرات الشبابية والعوامل المؤدية لنجاح التنمية وتوفير فرص عمل.(وال – الجفرة )

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